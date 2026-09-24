Tarım ve Orman Bakanlığı 53 yeni ürünü listeye aldı, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürüyor - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 53 yeni ürünü listeye aldı, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı 53 yeni ürünü listeye aldı, 13\'ü sağlığı tehlikeye düşürüyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıda listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek 53 yeni ürün ekledi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk yer alırken, Mersin Akdeniz'de kıymada tek tırnaklı eti, Burdur Bucak'ta süzme çiçek balında taklit-tağşiş tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 53 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye, 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markanın 'kıyma' ibaresiyle sattığı üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'süzme çiçek balı' ibaresiyle sattığı bir üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

Ayrıca İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 'safran' ibaresiyle satılan bir üründe yabancı madde tespit edildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 'zayıflama çayı' ibaresiyle satılan bir üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

Kaynak: DHA
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