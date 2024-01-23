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Tarım ve Orman Bakanlığı Fotoğraf Sergisi Antalya Havalimanı'nda - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı Fotoğraf Sergisi Antalya Havalimanı'nda

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisi, Antalya Havalimanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini konu alan eserler sergileniyor. Sergi, 26 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Fotoğraf Sergisi Antalya Havalimanı\'nda
23.01.2024 - 13:35,
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Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisi, Antalya Havalimanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye giren tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini konu alan eserler Antalya Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde sergileniyor.

Fotoğraf sergisi 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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