Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ, Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karamürsel İçmesuyu projesi kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak suyla, Gölcük ve Karamürsel ilçeleriyle bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde açılışı gerçekleştirilen ve su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı'nın, projenin su kaynağını oluşturduğunu dile getirdi.
Proje doğrultusunda "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi" ile "Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli" işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Balta, projenin diğer bileşenlerinden olan "Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı" işinin ihalesinin, 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Balta, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2 bin 768 metre uzunluğunda 2600 mm çaplı tünel ve 15,6 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılması ile fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır."
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