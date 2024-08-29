Tarım Yazarı Gazi Kutlu: Yeni Bitkisel Üretim Desteklemeleri Karışık - Son Dakika
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Tarım Yazarı Gazi Kutlu: Yeni Bitkisel Üretim Desteklemeleri Karışık

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Tarım yazarı Gazi Kutlu, yayınlanan yönetmeliğin karışık olduğunu belirterek, çiftçilerin desteklerden az yararlanacağını söyledi.

29.08.2024 18:13
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(ANKARA)- Tarım yazarı Gazi Kutlu, bitkisel üretim desteklemelerine ilişkin yayınlanan yönetmeliğin karışık olduğunu belirterek, "Yeni kararda gübre ve mazot desteği yok. Bundan sonra çiftçilerimiz bitkisel üretim desteklerini tek destek adı altında alacak....  'Her şartı tutturursanız prim alacaksınız' denmiş. 81 ildeki çiftçilerimizin her şartı tutturması imkansız olduğundan dolayı bazı çiftçilerimizin desteklerden az yararlanacağı bu kararla ortaya çıkmış oldu" dedi.

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım yazarı Gazi Kutlu, yeni açıklanan destekleme modelini ANKA haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Yeni kararda gübre ve mazot desteği yok. Bundan sonra çiftçilerimiz bitkisel üretim desteklerini tek destek adı altında alacak. Daha önceden fark primi desteği vardı yeni modelde fark primi yok ancak şöyle bir ifade var, 'arz açığı ürünlerde hazinenin bütçesine göre bir fark desteği verilebilir' diyor. Ancak bu durum soru işaretleri yaratıyor.

Çiftçiye daha önce mazot ve gübre desteği ayrı verilirken, fark prim desteği ayrı veriliyordu. Bu primlere baktığımızda çifçti önümüzdeki yıllarda  buğdayda yüzde 35 bir azalma görüyoruz. Arpada artış sadece yüzde 11 civarında ama mısırda yüzde 68 oranında bir artış var. İthalatçı olduğumuz çeltikte de gelecek yıl sadece yüzde 11 artış alacak. Yağlık ayçiçeği üretimine artıl yüzde 42 civarında gözüküyor."

Bakanlık bazı ürünlerde ithalatı bazı ürünlerde üretim artışını öncelik görerek destekleme primi belirlediğini söyleyen Kutlu, "Hasadın başlayacağı pamukta ise bir önceki yıla göre yüzde 30 ile yüzde 40 civarında azalış var. Buğdayda destekler azaltmış gözüküyor. Destekleme modeli kat sayı uygulamasını getirmiş olsa bile dahi çok karmaşık bir yapıya getirilmiş. 'Her şartı tutturursaanız prim alacaksınız' denmiş. 81 ildeki çiftçilerimizin her şartı tutturması imkansız olduğundan dolayı bazı çiftçilerimizin desteklerden az yararlanacağı bu kararla ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "mazot ve gübre desteğinin kalktığına" ilişkin haberlerin "asılsız" olduğu yöhühdeki açıklamasını da değerlendiren Gazi Kutlu, "Açıklanan bitkisel üretim desteklerinde mazot ve gübre desteği yok. Bu destekler birleştirilerek yeni bir destek adı altında çiftçiye veriliyor. Artık çiftçi ne kadar mazot desteği ne kadar gübre desteği aldığını bilemeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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