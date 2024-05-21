Tarlalar Gelinciklerle Renklendi

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Tarlalar gelincikle renklendi

Nohut tarlası gelinciklerle kızıla büründü

ADIYAMAN - Adıyaman'da nohut tarlalarında açan gelincik çiçekleri tarlaları adete kırmızı renge boyadı.

Adıyaman merkeze bağlı Kıvırcık köyü sınırları içerisinde, Atatürk Barajı'na yakın tarlalarda açan gelincikler görenleri kendine hayran bırakıyor. Nohut tarlalarında açan gelincik çiçeklerini gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

İsmini geleneksel Türk gelinliklerinin kırmızı almasından alan gelincikler, doğanın güzelliğini renklendiriyor. Kızıl rengin kapladığı nohut tarlalarında nohutlar görünmüyor.

Gelincik tarlasında fotoğraf çektiren Seher Özer, "Doğayla iç içe, manzarası aşırı güzel bir yer. Çok beğendik, çok güzel vakit geçirdik, herkesin buraya gelip görmesi lazım. Adıyaman'da böyle manzaralar görmeye alışık değiliz. Depremin yıkıntıları içerisinde böyle yerler görmek insanı biraz olsun enerjisini yükseltiyor" dedi.

Senem Özer ise, gelincik tarlaları gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Daha önceden Adıyaman'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Açıkçası geldiğimde çok mutlu oldum ve çok şaşırdım. Binlerce gelinciğin içerisindeyim, etraf kıpkırmızı ve beni çok mutlu hissettirdi" ifadelerini kullandı.