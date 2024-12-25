TARSİM 2025 Riskleri ve Destek Oranları Açıklandı

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(ANKARA)- Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2025 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; bitkisel ürünler ve mantar ürünü üretimi için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek ürününde yaban domuzu ve geyik zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararının Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, teminat altına alınmasına ve belirlenen riskler için 2025 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, köy bazlı verim sigortasında yüzde 70'i, büyükbaş dar kapsamlı-2 (20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının) sigorta tarifesinde ise yüzde 60'ı oranında prim desteğinin Tarım Sigortaları Havuzu'na Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılmasına karar verildi.