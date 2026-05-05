TARSİM'den Pazar'a Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARSİM'den Pazar'a Geçmiş Olsun Ziyareti

TARSİM\'den Pazar\'a Geçmiş Olsun Ziyareti
05.05.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM Müdürü Halis Yamak, su taşkınlarından etkilenen Pazar'da incelemelerde bulundu.

TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak, Tokat'ın Pazar ilçesine su taşkınları için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aşırı yağışlar sonucunda Pazar ilçesinde tarım alanlarında meydana gelen su taşkını sonrası, TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak ve Bölge Müdür Yardımcısı Tuğba Cingöz, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında İlçe Müdürü Emre Kapar ve teknik personel eşliğinde taşkından etkilenen tarım alanlarında saha incelemeleri yapılarak, üreticiler ile bir araya gelinerek meydana gelen zararlar yerinde değerlendirildi.

Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceği ve sürecin en kısa sürede tamamlanması adına hassasiyetle takip edileceği ifade edildi.

Kapar, "Nazik ziyaretleri, destekleri ve üreticilerimize ilettikleri geçmiş olsun dilekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, afetten etkilenen tüm üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSİM'den Pazar'a Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: TARSİM'den Pazar'a Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.