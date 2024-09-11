Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: Haciz işlemi itibarsızlaştırma projesidir

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(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle makam odasının haczedilmesine ilişkin "Bu, Tarsus Belediyesi'nin 2024 yılının 1 Nisan'ından sonra kalan bir borç değildir, bizden önceki dönemden kalan durumun sonucudur. 10 milyon 800 bin TL'lik bir borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir" dedi.

Tarsus Belediyesi'ne bugün Tarsus İcra Müdürlüğü tarafından haciz işlemi yapıldı. Başkan Boltaç, icra işlemlerini "art niyetli" ve "itibarsızlaştırma projesi"nin parçası olarak değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemez"

"Tarsus Belediye Başkanlığı'nın Avukat İsmail G.'nin vekil olduğu dosyalara toplam anapara borcu 5 milyon 476 bin 500 TL'dir. Ancak bu ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinden bulunmasına rağmen yine bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlanmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır. Bugün Tarsus Belediyesi başkanlık makamında yapılan bu haciz yalnızca Tarsus Belediyesi'ne değil, her bir vatandaşımıza yapılmıştır. 10 milyon 800 bin TL'lik bir borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir.

Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne makamdan alıyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de tüm engellemelere rağmen daima Tarsus'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemez. Biz itibarımızı birilerinin iki dudağından değil milletten alıyoruz. Tarsus halkı 88 bin oy vermiştir. Ben Tarsus Belediye Başkanı olarak bu belediyenin faiz ödeyemeyeceğini, bu faizlerin silinmesi ve alacaklıların yapılandırılmasını istedim. Fakat farklı bir zihniyetle bir direnç ile karşılaştık. Buradan anladığımız şu ki, bu Tarsus halkına yapılmış bir hakarettir. Bu Tarsus Belediyesi'nin 2024 yılının 1 Nisan'ından sonra kalan bir borç değildir. Tarsus Belediyesi'nin bizden önceki dönemden kalan durumunun sonucudur. Eğer ki bu kadar yasalara, mevzuatlara hakimlerse bu arkadaşların bizden önceki dönem açılan dava dosyalarının kapağını kaldırmaları gerekmektedir. Önce o kapakları kaldırsınlar, ondan sonra bu döneme dair bir şey bulabiliyorlarsa gelsinler bizimle yüzleşsinler. Ben ne korkuyorum, ne yılıyorum ne de bir adım geri atıyorum. Benim faize verecek param yok. Benim dönemimde emekli olan arkadaşlarımın tamamı belli şartlardan hakkedişlerini almaktadırlar. Benden önceki dönem paralarını alamadıkları için seçimden hemen sonra icra işlemlerini başlatan arkadaşlar bunu art niyetli yapmaktadırlar. Buna Tarsus halkı gereken cevabı verecektir. Ben yüce Tarsus halkının her zaman benim yanımda durduğuna inanıyorum. Bizi makamlar, mevkiler koltuklar yıldıramaz. Benim işime gelir, daha çok sahaya çıkarım, daha çok vatandaşıma dokunurum, daha çok onların hizmeti için gecemi gündüzüm katarım. Ama yapılan hiçbir şey bizi yıldıramaz."