Tarsus Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Seferberlik İlan Etti - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Seferberlik İlan Etti

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan yasa değişikliğine karşı tepkisini Belediye Meclisi'nde gösterdi. Başkan Boltaç, meclis toplantısına üzerinde 'Yaşatmaya Devam' yazan bir tişörtle katılarak, can dostlar için seferberlik çağrısı yaptı.

06.08.2024 18:18  Güncelleme: 18:51
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(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan yasa değişikliğine karşı tepkisini Belediye Meclisi'nde gösterdi. Başkan Boltaç, meclis toplantısına üzerinde "Yaşatmaya Devam" yazan bir tişörtle katılarak, can dostlar için seferberlik çağrısı yaptı.

Tarsus Belediye Meclisi'ne üzerinde "Yaşatmaya Devam" yazan bir tişörtle katılarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna yönelik eleştirilerini dile getiren Boltaç, şunları söyledi:

"Biz öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz"

"Biz öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz. 17 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, ancak biz bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu dünya sadece biz insanlara ait değil; canı veren de alan da Allah'tır. Ben bir belediye başkanı olarak can alamam tam tersi o canları nasıl daha iyi yaşatırım diye çalışırım. O yüzden hayvan dostlarımızın öldürülmesi ile ilgili yasayı kabul etmiyoruz. Yasayı geri çek, dostlarımızı yaşat diyoruz. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinesinde, hayvanların rehabilitasyonu için etkili çözümler ürettik. Belediye olarak geniş bir çalışma alanımız var, fakat mevcutta birikmiş sıkıntılarımız da bulunuyor. Dostlarımıza daha iyi ortamlar sağlamak için planlamalarımızı yapıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda üzüntü duyan büyük bir kitle var. Bu anlamda seferberlik ilan ediyor, iş insanlarına, STK'lara buradan çağrı gönderiyorum. İşte sizlere sosyal sorumluluk projesi, gelin el birliğiyle bu sorunları ortadan kaldıralım. Her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, onlara en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışalım."

Tarsus Belediye Başkanı Sokak Hayvanları İçin Seferberlik İlan Etti
Kaynak: ANKA

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