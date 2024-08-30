Tarsus Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda duygusal bir video yayınladı

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Eşini ve eşinin arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan videoda, ilçeli vatandaşlara "4015 sayısı sizce neyi ifade ediyor" sorusu yöneltildi. Vatandaşların verdiği yanıtlardan sonra, 4015 sayısının Büyük Taarruz'da kaybedilen kahraman askerlerin sayısı olduğu açıklandı.

Tarsus Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir video çalışması gerçekleştirdi. Videoda, Tarsuslu vatandaşlara "4015 sayısı sizce neyi ifade ediyor" sorusu yöneltildi ve alınan yanıtlar kaydedildi. Vatandaşların verdiği cevaplardan sonra, 4015 sayısının Büyük Taarruz'da kaybedilen kahraman askerlerin sayısı olduğu açıklandı.

Duygusal anların yaşandığı sahneler, hem günün önemini bir kez daha hatırlattı, hem de kahraman askerlerin fedakarlıklarını ve zaferin ardındaki büyük bedeli bir kez daha gözler önüne serdi.