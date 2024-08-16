Tarsus Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerdeki Çocuklara Havuz İmkanı Sunuyor

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, mahallelerde yüzme imkanı bulamayan çocuklara yönelik önemli bir projeye imza attı. Çocukların havuz deneyimi yaşamaları ve güvenli bir ortamda yüzme öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen "Havuzda İlk Kulaç" projesi, dezavantajlı mahallelerde ve köylerde büyük ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, toplam 19 mahallede 820 çocuk, Tarsus Su Parkı'nda misafir edildi. Çocukların suda güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlendirilmesi hem de serinleyerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

"Kendisine inanıyor, güveniyoruz"

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, projeye ilişkin, "Öncelikle Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a çocuklarımızı Tarsus Su Parkı'nda eğlendirmek adına böyle bir etkinlik oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisine inanıyor, güveniyoruz" dedi.

"30 çocuk ve aileleriyle birlikte burada eğlenmeye geldik"

Sayköy Mahalle Muhtarı Rıza Türkmen de "Bugün çocuklar için yapılan havuz etkinliğine katılım sağladık. Köyümüzden yaklaşık 30 çocuk ve aileleriyle birlikte burada eğlenmeye geldik. Kırsal mahalle olarak kısıtlı ortamlarda çocuklarını getiremeyen ailelerimiz var. Başkanımız bizleri davet ederek, hem ikramda bulunuyor, hem de çocuklarımızın güzel bir şekilde eğlenmesini sağlıyor" diyerek teşekkürlerini iletti.

"Tüm çocuklar, eşit şartlar altında aynı anda havuza giriyorlar"

Çocuğunu havuza getiren bir veli ise" Böyle bir etkinlik düzenlediği için Ali Boltaç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü mahallemizde denize veya havuza gidemeyen, imkanı olmayan ailelerimiz vardı. Bu etkinlik sayesinde tüm çocuklar eşit şartlar altında aynı anda havuza giriyorlar" diye konuştu.