Tarsus Belediyesi Hijyen Denetimlerinde 1500 Ürün İmha Edildi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Hijyen Denetimlerinde 1500 Ürün İmha Edildi

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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 1500 gıda ürününe el koydu. Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

11.03.2025 09:38  Güncelleme: 09:56
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin çalışması sonucu, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sıkı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken; sağlıksız ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde imha edildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi Hijyen Denetimlerinde 1500 Ürün İmha Edildi - Son Dakika

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