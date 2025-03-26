Tarsus Belediyesi'nden Bahar Temizliği Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarsus Belediyesi'nden Bahar Temizliği Seferberliği

Tarsus Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Yeni çöp kamyonları ve araçlarla mahallelerde temizlik yaparken, bozuk çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermesini istedi.

26.03.2025 12:13  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kent genelinde kapsamlı bahar temizliği çalışması başlattı. Ekipler, yeni eklenen çöp kamyonları, süpürge ve sulama araçlarıyla ile tüm mahallelerde detaylı temizlik yaparken, kullanılamaz hale gelen ve kötü kokuya sebep olan bozuk çöp konteynerlerini tespit ederek yenileriyle değiştiriyor.

Yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen temizlik çalışmaları, baharın gelişiyle birlikte daha da genişletildi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni çöp kamyonlarıyla mahallelerdeki atıkları düzenli olarak toplarken, süpürge araçları yolları temizliyor, sulama araçları ise cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Bu çalışmalarla toz, çamur ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu kirlilik en aza indirilerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Bozuk çöp konteynerleri tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor

Tarsus Belediyesi, yalnızca sokak temizliği ile sınırlı kalmayarak çöp toplama sistemlerini de yeniliyor. Kullanılamaz hale gelen ve kötü kokuya sebep olan bozuk çöp konteynerleri tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca belediyenin filosuna yeni katılan konteyner yıkama aracı ile mevcut çöp konteynerleri düzenli olarak temizleniyor.

Moloz atıkları toplanıyor

Tarsus Belediyesi, aynı zamanda çevre temizliği ve düzenini sağlamak amacıyla şehir genelinde başlattığı budama ve moloz atıkları toplama hizmetini de sürdürüyor. Ev, site ve bahçelerden çıkan budama ve moloz atıkları, ALO TİM 153 hattına bildirilerek belediye ekipleri tarafından toplanıyor.

"Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz"

Temiz bir şehrin ortak bir bilinçle mümkün olabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak hemşehrilerimize daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerlerimizi yeniliyor ve yeni konteyner yıkama aracımız sayesinde düzenli olarak temizliyoruz. Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Tarsus için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Ali Boltaç, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarsus, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi'nden Bahar Temizliği Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi'nden Bahar Temizliği Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement