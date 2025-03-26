Tarsus Belediyesi'nden Bahar Temizliği Seferberliği

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kent genelinde kapsamlı bahar temizliği çalışması başlattı. Ekipler, yeni eklenen çöp kamyonları, süpürge ve sulama araçlarıyla ile tüm mahallelerde detaylı temizlik yaparken, kullanılamaz hale gelen ve kötü kokuya sebep olan bozuk çöp konteynerlerini tespit ederek yenileriyle değiştiriyor.

Yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen temizlik çalışmaları, baharın gelişiyle birlikte daha da genişletildi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni çöp kamyonlarıyla mahallelerdeki atıkları düzenli olarak toplarken, süpürge araçları yolları temizliyor, sulama araçları ise cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Bu çalışmalarla toz, çamur ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu kirlilik en aza indirilerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Bozuk çöp konteynerleri tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor

Tarsus Belediyesi, yalnızca sokak temizliği ile sınırlı kalmayarak çöp toplama sistemlerini de yeniliyor. Kullanılamaz hale gelen ve kötü kokuya sebep olan bozuk çöp konteynerleri tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca belediyenin filosuna yeni katılan konteyner yıkama aracı ile mevcut çöp konteynerleri düzenli olarak temizleniyor.

Moloz atıkları toplanıyor

Tarsus Belediyesi, aynı zamanda çevre temizliği ve düzenini sağlamak amacıyla şehir genelinde başlattığı budama ve moloz atıkları toplama hizmetini de sürdürüyor. Ev, site ve bahçelerden çıkan budama ve moloz atıkları, ALO TİM 153 hattına bildirilerek belediye ekipleri tarafından toplanıyor.

"Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz"

Temiz bir şehrin ortak bir bilinçle mümkün olabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak hemşehrilerimize daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerlerimizi yeniliyor ve yeni konteyner yıkama aracımız sayesinde düzenli olarak temizliyoruz. Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Tarsus için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.