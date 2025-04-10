Tarsus Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Etkinliği

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla artı 1 Kafe'de düzenlenen balon uçurtma etkinliğinde, özel gereksinimli çocuklar gökyüzüne umut dolu balonlar bıraktı. Otizmde farkındalık yaratmak amacıyla üniversiteli gençlerin de gönüllü olarak katıldığı programda, el izi ve parmak boyama çalışmaları ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Farkındalık, birlikte güzel. Otizmli çocuklarımız için sevgiyle, sabırla ve anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.