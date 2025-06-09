Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

09.06.2025 10:05  Güncelleme: 10:55
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Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı süresince 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçiler, hayvanları yakından görerek doğayla iç içe bir tatil geçirdi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı boyunca 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Bayram boyunca 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'nda yetişkinler ve çocuklar, doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, farklı türden hayvanları yakından görmenin de mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar bayram tatilinin keyfini Tarsus Doğa Parkı ile sürdü

Parkı ziyaret eden çocuklar; özellikle aslan, keklik, tavus kuşu, güvercin, midilli, ördek, kurt, deve, zebra, lama, ayı, maymun, şahin, babun, alageyik, piton ve papağan gibi türlere büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara, Tarsus Doğa Parkı ziyareti sonunda ise kuruyemiş ikramı yapılarak, personel tarafından bayramları kutlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü ve Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, her bayram olduğu gibi bu bayram da Tarsus Doğa Parkı'nın ziyaretçi akınına uğradığından söz ederek, "Çünkü Doğa Parkı bayramda insanların rahatlıkla nefes alabileceği bir yer. Biz de ziyaretçilerimizi ağırlamaktan son derece memnunuz. Bugüne kadar 20 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Çevre illerden çok yoğun talep alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bölgenin dışındaki insanlarımıza da hitap edebilmek bizim için çok önemli" dedi.

Ziyaretçilerden çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını kaydeden Ekmen, "Hayvanat bahçeleri biliyorsunuz hayvanların kapalı olarak bulunduğu yerler ama biz burada hayvanları mümkün olduğu kadar habitatlarına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Onlara, kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarsus Doğa Parkı'na Trabzon'dan ailesi ile birlikte gelen vatandaşlardan Burak Parlayan, şunları söyledi:

"Eşim Adanalı olduğu için Trabzon'dan bayram ziyareti için gelmiştik. Hazır gelmişken de çocukları hayvanları tanımaları, belgesellerden ve televizyondan gördüklerini canlı da görebilmeleri adına Doğa Parkı'na getirdik. Çocuklar, farklı hayvanları ne kadar da televizyonlarda ve belgesellerde görseler de burada canlı görmeleri daha farklı. Zaten çocuğum daha önce adapte olamadı, televizyonda gördüğüyle burada canlı, birebir gördüğü arasında çok fark oluştu. Ama sonradan gayet güzel eğlendi ve hayvanları tanıdı. Çocuğum adına iyi oldu, bizim için de farklı bir ortam olmuş oldu. Ben buraya ilk defa geliyorum ve gayet güzel buldum. Temiz bir ortam ve hayvanlara iyi bakılıyor."

Adana'dan gelen ve Tarsus Doğa Parkı'nı bebeğiyle birlikte gezen vatandaşlardan Büşra Şahin, "Burası çok güzel. Bir sürü hayvan gördük. Bebeğimizin de dikkatini çekti. Burada çok güzel vakit geçirdik, çok eğlenceli bir ortam. Özellikle şu dikkatimizi çekti; ortam çok temiz ve düzenli. Doğa düzenlemesini çok güzel yapmışlar. Biz çok memnun kaldık. Herkesi de bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Bozkaya ise Tarsus Doğa Parkı'na daha önce de geldiklerinden ama bayram dolayısıyla çocuklarla tekrar gezmek istediklerinden bahsederek, "Çalışanların karşılaması, hayvanların bakımı; her şey çok güzeldi. Çocuklar çok eğlendiler. Diğer vatandaşlara da burayı gezmelerini tavsiye ederim. Biz daha önce gelmiştik, görmüştük ama yine severek gezdik" diye konuştu.

Hayvanlar, çocukların ilgisini çekti

Tarsus Doğa Parkı'nı gezen çocuklardan Meri Bahar Bozkaya, çeşitli hayvanları yakından gördüklerinden bahsederek, "Hayvanları yakından görmek çok güzeldi. Aslan, kaplan, yılan ve kuş türlerini gördüm. Ben aslanı çok seviyorum ve gördüğüm için de çok mutlu oldum" dedi.

Muhammet Enes Yazar da zebra, ördek, aslan ve timsah gibi hayvanları gördüğünden söz ederek, "En çok aslanlar dikkatimi çekti. Bu bayramda hayvanları yakından görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Çocuklardan Ayaz Yazar, çok mutlu olduğunu dile getirererek, "Ayı, kaplan, zebra, aslan gördüm. Hepsi de çok güzellerdi" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte Tarsus Doğa Parkı'na Ankara'dan gelen minik ziyaretçi Zümra Adel Taşinen, "Burada ayı, maymun, aslan ve kaplan gördüm. En çok da ayı ilgimi çekti. Hayvanat bahçesine Ankara'da daha önce gittim ama burası daha büyük ve çok beğendim" dedi.

Ankara'dan gelen minik ziyaretçilerden Zeynep Hanne Taşinen ise "Ankara'dan annem, babam, kardeşlerim ve teyzemle geldim. Burada gezmek keyifliydi. Çok beğendim. Burada en çok aslan ve kaplan ilgimi çekti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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