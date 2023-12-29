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Tarsus Doğa Parkı'nda Annenin Kabul Etmediği Babuna Görevliler Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı'nda Annenin Kabul Etmediği Babuna Görevliler Sahip Çıkıyor

Tarsus Doğa Parkı'nda yaşayan 'Nazo' adlı babun, yavrularına sahip çıkmadığı için görevliler tarafından büyütülüyor. Nazo'nun son yavrusu olan 'Limon' da aynı şekilde görevliler tarafından bakılıyor.

Tarsus Doğa Parkı\'nda Annenin Kabul Etmediği Babuna Görevliler Sahip Çıkıyor
29.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
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MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkında görevli personel, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı 'Limon' adlı babuna bakıyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda yaşamını sürdüren 'Nazo' adı verilen babun, 2021 yılında dünyaya getirdiği yavrusu 'Nisan'a sahip çıkmadı. Görevlilerin büyüttüğü 'Nisan'ın ardından anne 'Nazo', 23 Aralık'ta bir yavru daha dünyaya getirdi. 'Limon' adını verilen yavru babuna da görevliler sahip çıktı. Kuvöze alınan 'Limon', yine parkta yaşamını sürdüren Ankara tiftik keçisinden sağılan sütle besleniyor. 'Limon', yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek. Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, aynı anneden doğan 'Nisan'ı da büyüttüklerini belirterek, "Annesi maalesef yavrusunu kabul etmiyor. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz vardı. O tecrübelerden faydalanarak, 'Limon' adını verdiğimiz yeni yavruyu anne şefkati göstererek büyütüyoruz" diye belirtti.

Kaynak: DHA
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