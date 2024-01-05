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Tarsus'ta 100 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tarsus'ta 100 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 60 bini doldurulmuş 100 bin makaron, 45 kilogram tütün ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Tarsus\'ta 100 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 19:37,  Güncelleme: 19:38
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Tarsus'ta kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 60 bini doldurulmuş 100 bin makaron, 45 kilogram tütün ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Mersin, Tarsus, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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