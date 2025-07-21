Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin durdurduğu bir araçta 100 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta 100 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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