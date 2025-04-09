Tarsus'ta 2.5 Kilometrelik Sıcak Asfalt Serimi Başladı

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometrelik sıcak asfalt serimine başladı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Amacımız halkımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmasını sağlamak" dedi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde yaklaşık 2 buçuk kilometrelik sıcak asfalt serimine başladı. Uzun süredir mahalle sakinlerinin yaşadığı ulaşım sorunları doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Kentimizin her noktasında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız halkımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmasını sağlamak" dedi.