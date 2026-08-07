Tarsus'ta 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki M.A.G., evinden koku gelmesi üzerine komşularının ihbarıyla bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Şehit Mustafa Mahallesi'nde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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