Tarsus\'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Sıkma Şenliği

Tarsus ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Sıkma Şenliği" yapıldı.

Tarsus'un tarihi ve turistik yerlerinden olan Eshab-ı Kehf mevkisinde etkinlik gerçekleştirildi.

AK Parti Tarsus ilçe Başkanı İlker Uyar, özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği böyle bir mekanda düzenlenen etkinlik aracılığıyla halkla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Tarsus Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yurtoğlu da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Etkinlikte vatandaşlara sıkma ve ayran ikram edildi.???????