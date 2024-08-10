Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin, cipiyle önünü kestiği ambulansın kapısına ve camına yumruk atması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öğretmenler Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, A.E.K'nin kullandığı ambulanstaki 112 Acil Sağlık ekibiyle tartıştı.
Olay yerinden ayrılan sağlık personelini 33 ADV 981 plakalı cipiyle takip eden zanlı, Dumlupınar Caddesi'nde ambulansın önünü kesti.
Aracından inip ambulansın kapısına ve camına yumruk atan şüpheli, sonrasında bölgeden uzaklaştı.
Polis merkezine giden 3 sağlık personeli, zanlı hakkında şikayette bulundu.
Olay anı sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Ambulansa Saldırı - Son Dakika
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