Sabah işe gitmek için asansöre bindi, cansız bedeni kabinden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sabah işe gitmek için asansöre bindi, cansız bedeni kabinden çıktı

Sabah işe gitmek için asansöre bindi, cansız bedeni kabinden çıktı
30.09.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabinindeki 27 yaşındaki Pelin Kıyga hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Güncel, Tarsus, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabah işe gitmek için asansöre bindi, cansız bedeni kabinden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj
Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı O anlar kamerada Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Arda Güler dışlanıyor iddialarını bitiren görüntüler Arda Güler dışlanıyor iddialarını bitiren görüntüler
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı

12:59
Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Meclis boykotu çağrısı
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı
12:19
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...
11:57
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
11:09
Aksaray’daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
11:03
Güllü’nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş
10:36
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 13:10:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sabah işe gitmek için asansöre bindi, cansız bedeni kabinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.