Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'nde bir kişi boğuldu - Son Dakika
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Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'nde bir kişi boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Muhammed Yılmaz isimli bir kişi Berdan Baraj Gölü'ne girdikten sonra gözden kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

28.06.2024 18:11
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18), Bolatlı Mahalle Dadalı mevkisindeki baraj gölü kıyısına gitti.

Göle giren Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, gölde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin gölden çıkardığı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'nde bir kişi boğuldu - Son Dakika

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