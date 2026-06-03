Tarsus'ta Ehliyetsiz Sürücüye 359 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Tarsus'ta Ehliyetsiz Sürücüye 359 Bin Lira Ceza

Tarsus\'ta Ehliyetsiz Sürücüye 359 Bin Lira Ceza
03.06.2026 18:07
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Mersin Tarsus'ta ehliyetsiz tır sürücüsüne yasak yoldan geçiş yaptığı için 359 bin lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359 bin lira ceza uygulandı.

F.Ç. (40) idaresindeki 38 ADU 156 çekici, 38 PV 716 dorse plakalı tır, Adana Bulvarı'nda seyir halindeyken Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.

Ekipler, tır geçişine yasak yolda araç kullanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

Takograf cihazına takılı sürücü kartının başka kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, F.Ç.'ye çeşitli ihlallerden dolayı 359 bin lira ceza verdi.

Bu arada, tırın yediemin otoparkına çekilmesini istemeyen sürücü polis ekipleriyle tartıştı.

Tır, daha sonra yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Tarsus, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Ehliyetsiz Sürücüye 359 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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