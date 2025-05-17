Tarsus'ta Evde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde S.B'nin evinde, çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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