Mersin'in Tarsus ilçesinde hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ağabeyi ve amcasının oğlu, tutuklandı.
Bahçe Mahallesi'nde dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, genç kadını vurduğu belirlenen ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.
Şüpheliler, Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırmızı'nın ağabeyi ve kuzeni, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cinayetin, Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlenmesi" nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.
Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta 2 kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta hamile kadının sokakta öldürülmesi: Ağabey ve kuzen tutuklandı - Son Dakika
Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayram öncesi mezarlığa gelerek kabir ziyaretinde bulunan hemşehrilerinin bayramını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.
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