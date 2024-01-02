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Tarsus'ta havalimanı servis otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tarsus'ta havalimanı servis otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde havalimanı yolcu servisi için kullanılan otobüs, lastiklerinden çıkan alevler sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü tarafından fark edilen yangında otobüsün içinde bulunan yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus\'ta havalimanı servis otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
02.01.2024 - 00:40,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde havalimanı yolcu servisi için kullanılan otobüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VK 3192 plakalı havalimanı servis otobüsü, iddiaya göre lastiklerinden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü güvenlik şeridine çekip, içerdeki yolcuları tahliye etti. Alevler, kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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