Tarsus\'ta havalimanı servis otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde havalimanı yolcu servisi için kullanılan otobüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VK 3192 plakalı havalimanı servis otobüsü, iddiaya göre lastiklerinden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü güvenlik şeridine çekip, içerdeki yolcuları tahliye etti. Alevler, kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.