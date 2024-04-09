Tarsus\'ta seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde seyir halindeki Hakan Ç. idaresindeki 01 AEZ 130 plakalı kamyonetin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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