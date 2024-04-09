Tarsus\'ta seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüşerek, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, ilişkilerin derinleştirilmesi için adımlar atılmasını sağlama kararlılığını belirtti ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.