Tarsus'ta Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Asiye Kocabaş, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya gitti, bir daha haber alınamadı. Arama sürüyor.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan Asiye Kocabaş (36) için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Eminlik Mahallesi'nde eşiyle birlikte hayvancılık yapan 3 çocuk Asiye Kocabaş, dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Kocabaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler Asiye Kocabaş için arama çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
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