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Mersin'de kontrollü yıkım sırasında apartman çöktü, iş makinesi operatörü yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kontrollü yıkım sırasında apartman çöktü, iş makinesi operatörü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen 5 katlı bir apartmanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. İş makinesinin darbesiyle çöken binada, operatör yaralandı ve enkaz altında kaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör hastaneye kaldırıldı.

Mersin\'de kontrollü yıkım sırasında apartman çöktü, iş makinesi operatörü yaralandı
08.01.2024 - 14:49,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın kontrollü yıkım sırasında çökmesi sonucu iş makinesi operatörü yaralandı.

82 Evler Mahallesi'nde risk taşıdığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen 5 katlı binanın çevresinde önlem alındı.

Çalışma sırasında iş makinesinin darbesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.

İş makinesinin bir kısmının enkaz altında kalırken, operatör M.E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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