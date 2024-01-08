Mersin\'de kontrollü yıkım sırasında apartman çöktü, iş makinesi operatörü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 katlı apartmanın kontrollü yıkım sırasında çökmesi sonucu iş makinesi operatörü yaralandı.
82 Evler Mahallesi'nde risk taşıdığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen 5 katlı binanın çevresinde önlem alındı.
Çalışma sırasında iş makinesinin darbesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.
İş makinesinin bir kısmının enkaz altında kalırken, operatör M.E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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