Tarsus'ta Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Satışları Tek Noktada Yapılacak

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi düzeni sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla hayvan satış yerlerinin tek bir noktada toplama kararı aldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu yıl satışların yalnızca Belediye Hayvan Pazarı'nın arkasında yer alan 60 dönümlük alanda yapılacağını duyurdu.

Tarsus Belediyesince alınan kararla, şehir içinde gelişigüzel kurulan satış noktalarının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Pazar alanında su, tuvalet ve aydınlatma gibi temel altyapılar kurularak hem satıcıların hem de vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanacak.

Satış alanlarında denetim

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ün öncülüğünde İlçe Kurban Komisyonu tarafından kurban satış alanında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hem alandaki fiziki koşullar hem de satış sürecine dair kurallar yerinde incelendi. Satıcıların yerleşim düzeninden, hayvanların sağlık durumuna kadar pek çok kriter titizlikle kontrol edildi.

"60 dönümlük alanda satıcılarımız için gerekli tüm koşulları oluşturduk"

Belediye Başkanı Ali Boltaç da konuya ilişkin açıklamasında, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesini sağlamak bizim önceliğimiz. Bu nedenle kurbanlık satışlarını tek bir alanda toplayarak hem çevre düzenini hem de halk sağlığını korumayı amaçladık. 60 dönümlük bu alanda satıcılarımız için gerekli tüm koşulları oluşturduk" dedi.