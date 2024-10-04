Tarsus\'ta Meme Kanseri Bilinçlendirme Söyleşisi Düzenlendi

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'nda ilçeli kadınları hastalığa karşı bilinçlendirmek için söyleşi düzenledi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'nda Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde Belediye Meclis Salonu'nda meme kanseri farkındalık söyleşisi yapıldı.

Söyleşi, Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ali Görkem Yıldırım ve Diyetisyen Cansu Düzel Cengiz'in katılımıyla yürütüldü. Söyleşide, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü, meme kanseri tarama yöntemleri ve sağlıklı beslenmenin önemi gibi birçok konu ele alındı.

Katılımcılar, uzmanlara sorularını sorma ve birebir görüşme imkanı bularak merak ettikleri konularda bilgi aldı.