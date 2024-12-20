Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gözlukule Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı'nda bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Metruk Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?