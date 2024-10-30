Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.K. yönetimindeki 27 EY 285 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yan yatan minibüsteki 9 kişiden 1'i yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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