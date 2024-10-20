Tarsus\'ta Minibüste Yangın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Y.E.S. idaresindeki 63 MA 2131 plakalı minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Minibüsü saran alevler, yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.