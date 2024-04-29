Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus\'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Sefa Özüş idaresindeki motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş yaralandı. Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.04.2024 12:16
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sefa Özüş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde kaldırıma çarptı.

Devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Süleyman Özüş ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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