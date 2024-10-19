Tarsus'ta Muhtarlar Günü Kutlaması

Güncel

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak, muhtarların bu özel gününü kutladı.

Törende, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi ve Mersin Tarsus Muhtarlar Derneği'ne ait çelenk, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından muhtarlara çiçek takdimi yapıldı.

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Başkan Boltaç, "Muhtarlarımızla her zaman uyum ve huzur içinde çalışıyoruz" dedi.

Muhtarlar Günü'ne özel kahvaltı programı düzenlendi

Törenin ardından Tarsus Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü'ne özel olarak organize edilen kahvaltı programına katılım sağlandı. Tarsus Kaymakamı, Muhtarlar ve Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu kahvaltı programı muhtarların birbirleriyle ve belediye yetkilileri ile kaynaşmalarına imkan sağladı. Samimi bir atmosferde geçen kahvaltıda Başkan Boltaç, Tarsus'un her mahallesine eşit hizmet götürme gayesiyle çalıştıklarını ve muhtarlarla uyum içinde görev yapmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Muhtarlardan Başkan Boltaç'a teşekkür

Muhtarlar, bu anlamlı gün için kendilerini unutmayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'a teşekkürlerini ileterek, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program sonunda Muhtarlar Günü'ne özel fidan dikimi gerçekleştirildi. Toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Başkan Boltaç ve Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, muhtarlarla sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinledi.