Tarsus\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Ormandan yükselen duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ihbar üzerine bölgeye Gülek Orman Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmaması için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.