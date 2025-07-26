Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 9 Yaralı - Son Dakika
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