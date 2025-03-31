Mersin'in Tarsus ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şahin Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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