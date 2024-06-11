Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyada emniyetin adını kullanıp açtığı hesaptan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Tarsusemniyet" kullanıcı adıyla Instagram'da açılan hesaptan terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi.
Teknik takip başlatan ekipler, hesabın kullanıcısının ilçede ikamet eden B.K. olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Terör Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?