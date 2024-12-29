Tarsus'ta Sağlık Kabinine Silahlı Saldırı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki sağlık kabinine av tüfeğiyle ateş açan İ.D.Ö. (22), daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı.

Zanlının ilk ifadesinde, "isminden dolayı iş yerinin eski sevgilisine ait olduğunu düşünerek buraya ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.