Tarsus'ta Sahte Dolar Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, taşıdığı sahte doları piyasaya sürmeye çalışan zanlının kimliği belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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