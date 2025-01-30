Tarsus'ta Sahte Dolar Operasyonu - Son Dakika
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Tarsus'ta Sahte Dolar Operasyonu

Mersin Tarsus'ta 2 bin 150 dolar sahte parayla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

30.01.2025 10:48
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, taşıdığı sahte doları piyasaya sürmeye çalışan zanlının kimliği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında, sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarsus, mersin, Hukuk, Son Dakika

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