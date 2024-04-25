Tarsus\'ta Sanat Günü dolayısıyla karma resim sergisi açıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tarsus'ta sanatsal etkinlikler artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değerler Katanlar Kurulu tarafından Dünya Sanat Günü dolayısıyla onlarca sanatçının eserinin bulunduğu "Sanat Güzelleştirir" adlı karma resim sergisi açıldı.

Tarsus'a Değerler Katanlar Kurulu'nun (TADEKA) öncülüğünde Dünya Sanat Günü'ne özel olarak hazırlanan ve birçok sanatçının eserinin yer aldığı "Sanat Güzelleştirir" adlı karma resim sergisi Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, TADEKA üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Birçoğu Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Berdan Konukevi'nde 2 gün süren resim çalıştayında ortaya çıkan eserden oluşan sergi 30 Nisan'a kadar açık kalacak.

NURETTİN GÖZEN: "SANAT YAPMAYI HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Serginin küratörlüğünü yapan ressam Nurettin Gözen, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin birçoğunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleşen atölye çalışmalarında yapıldığını belirterek, "Herkesin eline sağlık. Bundan sonra devam edecek, daha güzel şeyler yapacağız. Sanat iyileştirir, sanat moral verir, sanat insanı güzelleştirir. Sanat yapmayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.

ŞERİFE HASOĞLU DOKUCU: "ÇALIŞMALARIN TAMAMINA FUL DESTEK OLACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, yapılan çalışmalarla Mersin'in çok daha ilerilere gideceğini kaydederek, "Hep birlikte bu çatı altında sanat çalışmaları yapmak bizim için çok büyük bir fırsat. Özellikle Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde olduğumuz için TADEKA çatısı altında kadın çalışmalarının tamamına destek olacağız. Dernekler bazında yeni projelerle geliyoruz" diye konuştu.

SEDA YIKILMAZPEHLİVAN: "SERGİLEMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Sanatçılardan Seda Yıkılmazpehlivan da Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Berdan Konuk Evi'nde gerçekleştirilen resim kampına da katıldığını belirterek, "57 ressamın katıldığı çalıştayda 75 küsur resim ortaya çıktı. Onlardan iki tanesi de bana ait. Hem keyifli bir organizasyon içerisinde yer aldık hem anlamlı bir güne, anlamlı resimler üretmeye çalıştık. Biz çok eğlendik. Bu değeri görmekten de mutlu olduk. Bugün de sergilemenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.