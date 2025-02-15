Tarsus'ta Sevgililer Günü Coşkuyla Kutlandı

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yarenlik Alanı'nda düzenlediği programda Tarsus Kent Orkestrası sahne aldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus'a aşkla bağlıyız, aşkla çalışıyoruz" dedi.

Tarsuslular, Sevgililer Günü'nü Kent Orkestrası'nın ezgileriyle kutladı. Yarenlik Alanı'ndaki programda günün anlam ve önemine uygun olarak etkinliğe katılan vatandaşlara kırmızı karanfiller dağıtıldı. Kırmızı karanfiller, sevgiyi ve dayanışmayı simgelerken, etkinliğe katılanların yüzünde tebessüm oluşturdu. Sıcak sahlep ikramı da yapılan etkinlikte vatandaşlar, konser boyunca şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Boltaç'a sevgilerini iletti. Başkan Boltaç ise "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Tarsus için aşkla çalışıyoruz, Tarsus'a aşkla bağlıyız!" diye konuştu.