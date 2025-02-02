Tarsus\'ta Seyir Halindeki Kamyonda Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyonda hasar oluştu.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun kupa kısmı, Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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