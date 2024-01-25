TARSUS\'ta Tarihi Eser Operasyonu: 24 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi

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TARSUS'ta ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke ile 10 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliğince, tarihi eser kaçakçılığına karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)