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TARSUS'ta Tarihi Eser Operasyonu: 24 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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TARSUS'ta Tarihi Eser Operasyonu: 24 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi

TARSUS'ta ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke ile 10 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan çalışmada, M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke ve 10 obje bulundu. Gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü.

25.01.2024 - 12:15,
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TARSUS'ta ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke ile 10 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliğince, tarihi eser kaçakçılığına karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 24 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

TARSUS\'ta Tarihi Eser Operasyonu: 24 Sikke ve 10 Obje Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Tarsus, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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