Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı

12.06.2026 10:06
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton blok yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü E.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Tarsus, Mersin, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Metin Eren Metin Eren:
    avrupa'da böyle bişey olsa tır sürücüler aylarca izin veriliyor ama bizde birkaç gün sonra yeniden yollara çıkıyo işte budur! 0 0 Yanıtla
  • Atiye Meltem Kan Atiye Meltem Kan:
    çok iyi ki itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı gelmişler! gençlerimiz bu tür durumlarda çok iyi eğitim alıyor çok başarılı çalışıyorlar! bravo ekiplere! 0 0 Yanıtla
  • Ender Özkan Ender Özkan:
    bu şekilde kazaları basit kazalardan saymak yanlış olur arkasında birçok sebep vardır şoför yorgunluğu mu harita uygulaması mı ne bilelim 0 0 Yanıtla
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