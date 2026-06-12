Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton blok yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü E.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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