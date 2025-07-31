Tarsus'ta TIR Yangını: Otoyol 1 Saat Kapalı Kaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrilen TIR, alev alev yandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 38 AGV 644 plakalı elyaf yüklü TIR, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildikten sonra alev aldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada TIR, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ve yangın nedeniyle otoyol, trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında kullanılmayacak hale gelen TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: MERSİN,